«السبكي»: التمريض شريك أساسي في نجاح النظام الصحي المصري

التقت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التمريض بالمنشآت الصحية للهيئة وعضو مجلس الشيوخ، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

تعزيز منظومة التعليم الفني للتمريض

وتركز الإجتماع، على تطوير منظومة التمريض بالهيئة وتعزيز منظومة التعليم الفني للتمريض داخل الهيئة، وتمت مناقشة قضايا مهمة تتعلق بالنظام الصحي داخل الأقصر، بما في ذلك متابعة إجراءات انضمام طلاب معاهد التمريض في المحافظة، خاصة إدارة أسنا.

وقد أشاد محافظ الأقصر، خلال الإجتماع، بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحسين صحة المواطن داخل الأقصر، وأعرب عن اهتمامه الكبير بأهمية انضمام المعهد الفني للتمريض في أسنا لمعاهد رعاية الفنية للتمريض بالأقصر، لتوفير المزيد من الفرص التعليمية للطلاب داخل المحافظة، كما أشاد بالبنية التحتية المتميزة للمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة في المحافظة، مؤكدًا أن الأقصر تشهد تطورًا مستمرًا في مجال الصحة، وأن دعم المواطن يعد ركيزة أساسية توليها الدولة اهتمامًا شاملاً في مختلف المجالات، وخاصة في التعليم والصحة.

وفي سياق آخر، ترأست الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التمريض بالمنشآت الصحية وعضو مجلس الشيوخ، لجنة اختيار قبول المعلمين في معاهد رعاية الفنية للتمريض بالأقصر، وبحضور شيرين محمد، المشرف على تطوير التمريض بهيئة الرعاية، ونانسي علاء الدين، المشرف على التعليم الفني للتمريض بالهيئة.

إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدرسين في معاهد التمريض

وقامت الدكتورة كوثر محمود، بإجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدرسين في معاهد التمريض بالأقصر، وتم تنظيم عدة لقاءات داخل مجمع الأقصر الطبي الدولي لهذا الغرض، بهدف تحديد الكوادر التعليمية المؤهلة وذوي الخبرة والكفاءة للعمل في المؤسسات التعليمية التابعة لهيئة الرعاية كمدرسين ومدرسات في معاهد التمريض، كما قامت بحضور المقابلات الشخصية للمتقدمين من الطلاب للالتحاق بمعاهد التمريض، والذين كانوا مستوفين الشروط المقبولة للتقديم، وتأتي هذه الخطوات استعدادًا للعام الدراسي القادم، وتعزيز التعليم الفني للتمريض في الأقصر لتحقيق رعاية صحية متميزة وحياة كريمة للمواطنين.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن تقديره للجهود التي يبذلها الفريق الطبي والتمريضي في الأقصر، وأكد على أهمية دعمهم وتوفير الظروف المناسبة لممارسة عملهم بكفاءة وجودة عالية، ومشيرًا إلى دعم تطوير منظومة التمريض وتعزيز التعليم الفني للتمريض في الأقصر، بهدف تحقيق رعاية صحية متميزة وحياة كريمة للمواطنين، ومؤكدًا أن التمريض شريك أساسي في نجاح النظام الصحي المصري، وأن منظومة التمريض داخل منظومة التأمين الصحي الشامل تشهد طفرة عظيمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن أطقم التمريض بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل تتمتع بقدر هائل من المعرفة وتمتلك مجموعة من المهارات المتنوعة، والتي تم اكتسابها سواء خلال سنوات الدراسة أو بالتدريب على إتقانها وتطويرها، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية لديها 8 معاهد تمريضية بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر مجهزة على أعلى مستوى تعزز جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب لتحقيق رعاية صحية متميزة للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة كوثر محمود، أن التمريض مهنة إنسانية، ومن أهم أسباب إقبال الطلاب الكبير على الالتحاق بمعاهد رعاية الفنية للتمريض هو الجودة في التعليم وضمان توافر فرص العمل، حيث إن الطالب يدرس ويتخرج ويتم تكليفه وفرص العمل محفوظة في القطاع الحكومى والقطاع الخاص، فضلًا عن أنه لديه فرص للسفر خارج مصر.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أنه تم تحديد 30 قابلة و 40 مقدمة مشورة من أعضاء هيئة التمريض في المنشآت الصحية للمشاركة في دورة تدريبية في مجال القابلة، ضمن مبادرة "الألف يوم الذهبية"، والتي تهدف إلى تقليل معدلات القيصريات وتشجيع الولادة الطبيعية، حيث تعتبر مصر واحدة من الدول الرائدة في معدلات القيصريات، لافتة إلى أنه سواء كانوا قابلات أو مقدمات مشورة، ستقدم هذه الكوادر الطبية خدمة ممتازة للحفاظ على صحة الأم والطفل وتقليل المضاعفات خلال وبعد الولادة، بعد اجتيازهم فترة التدريب المتراوحة بين 6 إلى 8 أشهر، وسيتم منحهم ترخيصًا لمزاولة المهنة.