«الرعاية الصحية» تطلق حملة لتعزيز الاهتمام بالأسنان بالتعاون مع القطاع الخاص

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومنظمة يونيسف مصر، والاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI، حملة لنشر الوعي بمحافظات مصر حول طرق الرعاية الصحية والطرق الصحيحة لغسل الأسنان والأيدي، وتقديم الفحص العام و فحص الأسنان وتنظيم زيارات للمدارس، في جميع محافظات مصر وذلك تماشيا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز صحة المصريين خاصةً بصحة الفم والأسنان من خلال انتظام تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون يوميا.

تسليط الضوء على الأمراض الناتجة

وخلال المؤتمر، سلط الخبراء من الجهات المختلفة المشاركة، الضوء على الأمراض الناتجة عن إهمال صحة الفم والأسنان مثل قرحة الفم، والقلب، والسكر، وسرطان الفم، والالتهاب الرئوي، حيث تعد صحة الأسنان من المؤشرات الأساسية لسلامة الصحة العامة، ويشكل إهمال نظافة الفم والأسنان مشكلة مجتمعية، حيث تؤثر على ما يقرب من 3.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، مما يمثل 5 أضعاف نسب الإصابة بالأمراض النفسية، والقلب، والسكر، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

وقال جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر: «من المهم بالنسبة لنا في يونيسف أن نعطي الأولوية لصحة الأطفال ودعمهم ليتمتعوا ببداية قوية وصحية في الحياة. ونعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي دعم الجهود التي تقودها الحكومة وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص ويونيليفر التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال وتنميتهم. يشكل الأطفال في مصر ما يقرب من 40% من إجمالي السكان، ولهم الحق في الحماية والوصول للخدمات الصحية والتغذية السليمة ونحن ملتزمون بتمهيد الطريق لكل طفل كي يحقق إمكاناته الكاملة».

التطبيق الفعلي لمفهوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص

واكد الدكتور احمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الشراكة تجسد التطبيق الفعلي لمفهوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص كشركاء في النجاح وكمفتاح حقيقي لضمان استدامة التغطية الصحية الشاملة ومثال ناجح للتعاون المثمر والمستمر للوصول لصحة افضل للمواطنين.