«الرعاية الصحية»: «حياة كريمة» ترجمة واقعية لاهتمام القيادة السياسية بالمصريين

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة تفقدية في محافظة الدقهلية، أشاد خلالها بمعدلات الإنجاز ومدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ مشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة بالدقهلية، مؤكدًا الجهود المبذولة في الدقهلية للنهوض بقطاع الصحة، وسعادته البالغة للوجود على أرض محافظة الدقهلية العريقة التي أنجبت لمصر أعلام في شتى المجالات حتى أصبحت عاصمة مصر الطبية، قائلًا: «فخر وشرف كبير حصول الدقهلية على المركز الأول في معدلات تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية، المبادرة حسنت مؤشرات جودة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر».

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأضاف السبكي، أنّه يتم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بإتمام عملية التشغيل الرسمي لجميع محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام، بالتوازي مع استعدادات المرحلة الثانية، ومشيرًا إلى أنّ مبادرة حياة كريمة هي كلمة السر لتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل، وترجمة واقعية لاهتمام القيادة السياسية بكافة فئات الشعب.

وتابع السبكي: «نثمّن جهود الجميع الذين شاركوا في إنجاح النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ونؤكد استمرارنا في دعم وتعزيز الخدمات الصحية في الدقهلية وجميع أنحاء مصر، وسنستمر في العمل المشترك مع الجهات ذات الصلة لتعزيز الرعاية الصحية وتحقيق رؤية تؤمن حقوق واحتياجات جميع المواطنين»، معلنا الاتفاق مع محافظ الدقهلية على إطلاق برنامج معايشة للأطقم الطبية والإدارية بالمحافظة للتدريب على نظم الميكنة وإدارة المنشآت بمستشفيات ووحدات منظومة التأمين الصحي الشامل.

توفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين

وأكد السبكي، أنّ الدولة المصرية تمضي قدما نحو بناء نظام صحي متكامل، وتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين كافة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات والمبادرات، مثل مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، لافتًا إلى حدوث نقلة نوعية شكلا ومضمونًا في المنظومة الصحية عبر رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات الطبية في جميع التخصصات، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتوسيع نطاق التغطية للمواطنين المستفيدين من خدمات العلاج، إلى جانب تعزيز جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية الطارئة.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الطفرة التي تشهدها المحافظة في القطاع الصحي، والدعم الكبير المتواصل من الدولة للتطوير والارتقاء المستمر بمنظومة الخدمات والرعاية الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنّ مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها في إطار بناء الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في جميع القطاعات.

وأضاف الدكتور أيمن مختار، أنّ الدولة أنفقت 158 مليار جنيه فاتورة مشروعات التنمية واستثمارات البنية التحتية في مختلف القطاعات بالمحافظة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، سدة الحكم، لافتًا إلى أنّ تكلفة مشروعات الصحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2,5 مليار جنيه، واستهدفت تطوير 29 وحدة ومركز طب أسرة وإنشاء مستشفى مركزي بشربين سعة 250 سرير وتطوير نقاط الإسعاف.

وتابع: «نطمح أن تحظى محافظة الدقهلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أقرب فرصة لخدمة محافظات الدلتا، كما نسعى لتنفيذ شراكات مع كافة الوزارات وهيئات الدولة لتأهيل الكوادر البشرية في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي لأهميته القصوى للمواطن.