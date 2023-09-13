«التضامن»: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوف من المصريين في ليبيا و25 ألفا للمصاب

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، توفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين في ليبيا، جراء العاصفة دانيال والفيضانات، وقررت الوزارة صرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا تقدر قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل متوف، مع تحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024، وتقديم دعم غذائي شهري لحين استقرارهم اقتصاديًا واجتماعيًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقررت الوزارة صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من المصريين في ليبيا.

وتقدمت «التضامن» بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين، ووجهت مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية بالتواجد مع أسر الضحايا، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا والمصابين من خلال الرائدات الاجتماعيات وفرق الهلال الأحمر المصري.