«التضامن» تعلن الفئات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الفئات والحالات التي يستحق لها استخراج كارت الخدمات المتكاملة، مؤكدة أنّ كارت الخدمات المتكامة، يتميز بالعديد من المميزات التي من أبرزها، الجمع بين معاشين،وتسهل تقديم الخدمات الصحية لفئات ذوي الإعاقة.

وترصد «الوطن» في السياق التالي، الحالات التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة، وهذا بحسب ما كشفته وزارة التضامن الاجتماعي.

الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

وأوضحت التضامن الاجتماعي، أن الحالات التي تستحق استخراج كارت الخدمات المتكاملة هي:

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- الإعاقات السمعية.

- طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- فقد السمع التام.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- مريض الهيموفيليا.

- الشلل الدماغي.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أمراض الدم المزمنة.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- اضطراب طيف التوحد.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى مزايا كارت الخدمات المتكاملة، وهي:

- الجمع بين معاشين.

- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات واشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.