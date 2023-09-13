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«التضامن» توضح إجراءات الحصول على خدمات «التسويق والمعارض»

كتب:

منة عبده
08:30 ص | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
معارض وزارة التضامن الاجتماعي- تعبيرية

معارض وزارة التضامن الاجتماعي- تعبيرية

يتيح قطاع الشؤون الاجتماعية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الخدمات للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، ضمن محور التنمية الاجتماعية، أحد أهم محاور عمل الوزارة، ومن بين تلك الخدمات، خدمات التسويق والمعارض، من خلال مشاركة الأسر المنتجة في المعارض التي تقيمها الوزارة، ومنها «ديارنا، تراثنا»، وذلك من خلال ​إعداد سياسة عرض وتسويق منتجات مشروعات الأسر المنتجة ​​وجمعيات التنمية الاجتماعية المشتغلة بالصناعات اليدوية والحرفية والبيئية والتراثية محلياً وخارجياً.

خدمات التسويق والمعارض

ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، تستهدف خدمات التسويق والمعارض عدد من المحاور، والتي تتمثل في التالي: 

- دراسة الأسواق بهدف تصريف إنتاج مشروعات الأسر المنتجة.

- دراسة مشروعات العقود وإدارة عمليات تسويق المنتجات.

- الإشراف على تنظيم المعارض والأسواق لمنتجات مشروعات الأسر ​المنتجة من خلال المعارض الدائمة​.

- تقديم المشورة الفنية في مجال عرض وتسويق منتجات مشروعات الأسر المنتجة من خلال المعارض الدائمة بالمديريات.

- تخطيط لبرامج تنمية مهارات العاملين في مجال التسويق والمعارض بالإدارة والمديريات​.

إجراءات الحصول على خدمات «التسويق والمعارض»

- تقديم البحث الاجتماعي للأسر الراغبة في الحصول على خدمة التسويق.

- الانضمام لمشروع الأسر المنتجة من خلال جمعيات التدريب المهني والأسر المنتجة بالمديريات.

- موافقة لجنة الفحص بجمعية التدريب المهني والأسر المنتجة على المنتج من حيث:

(الجودة – الذوق – حاجة السوق – السعر المناسب – التشطيب الجيد – التغليف)​. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.