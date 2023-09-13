«النقل»: اتفاق على إنشاء منطقتين لوجستيتين في مصر والسودان

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن مستجدات حل مشكلة تكدس الشاحنات على الحدود البرية مع السودان، مع المهندس هشام أبوزيد، وزير النقل السوداني، قائلا إنّه جرى تنفيذ منطقتين لوجستيتين مصغرتين لانتظار الشاحنات وتقديم الخدمات اللوجستية للسائقين في وادي كركر ومدينة أبو سمبل، لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى السودان، وتشمل خدمات إعاشة متنوعة وهي كافيتريات ومناطق رعاية صحية ودورات مياه.

وأشار التقرير، إلى مخرجات الاجتماع رقم 181 للجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بحضور المهندس هشام أبوزيد، وزير النقل السوداني، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنشاء منطقتين لوجيستيتين، الأولى في أسوان بمصر والثانية في وادي حلفا بالسودان، يشملان مخازن وثلاجات ومظلات ومعارض لتسويق المنتجات.

وأوضحت وزارة النقل، أنّه جرى تحديد نقاط اتصال بين المناطق اللوجيستية ومسؤولي مينائي قسطل وأرقين، لتحديد عدد العربات التي يتم تفويجها واتجاهاتها، مع عدم السماح بتحرك أي عربات بخلاف ذلك، كما يتم تقديم الدعم اللوجيستي اللازم للسائقين بشكل يومي وعلى مدار الساعة في المنطقة، بين كركر وأبو سمبل وأرقين وأبو سمبل وقسطل، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومحافظة أسوان لحين العبور إلى الجانب السوداني.

كما يتم التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من خلال مديري مينائي قسطل وأرقين ومينائي أرقين وأشكيت السودانيين، بهدف تسريع الإجراءات والسماح بعبور العربات المنتهية إجراءاتها في الجانب المصري حتى يمكن إدخال عربات أخرى.