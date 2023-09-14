رحلة بحرية بدون نهاية بتكلفة 4 آلاف دولار شهريا.. ما قصتها؟

في نوفمبر المقبل تستعد رحلات Life at Sea لإطلاق رحلة بحرية بدون نهاية، بهدف القيام بالإبحار حول العالم وذلك لـ3 أعوام، حيث تعتمد فكرتها على أن الأشخاص متحمسون للإبحار حول العالم وذلك دون توقف، لدرجة أنهم سيواصلون الرحلة في تلك السفينة دون تحديد موعد، مما يجعلها «الرحلة البحرية التى لا تنتهى أبدًا» وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

فكرة الرحلة البحرية بدون النهاية

جاءت فكرة الرحلة بعد ان تلقت شركة Miray Cruises" استفسارات من العملاء المحتملين الذين كانوا سعداء بفكرة الرحلة البحرية، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد تاريخ البدء، ولكن يمكنهم الآن البدء فى أى وقت من خط سير الرحلة، ما يجعلها رحلة بحرية متجددة مدتها 3 سنوات، بدلاً من رحلة محددة.

خط سير الرحلة سيستمر إلى وجهات جديدة، بدلاً من العودة إلى الوجهات السابقة، لجذب العملاء للاستمرار، وستستمر الرحلة البحرية بعد ذلك إلى أجلٍ غير مسمى، وفقا لما ذكرته كيندرا هولمز، الرئيسة التنفيذية للشركة التى تمتلك وتدير رحلات «Life at Sea».

الوجهات التي تشملها الرحلة البحرية

وجهات مختلفة سوف تشملها الرحلة البحرية مثل جزيرة إيستر، ودبي، والهند، وكلها وجهات ليست على خط سير الرحلة الأولى لأسباب لوجستية، ومن المتوقع أن تظهر فى العام الرابع، كما أن سوف تكون نقطة انطلاق الرحلة من مدينة أسطنبول.

وقالت هولمز أنه بمجرد الإعلان عن السفينة فى شهر مايو الماضي، كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا القدوم، ولكن كان من المبكّر بيع منازلهم، ووضع الخطط، وحزم أمتعهتم فى نوفمبر.

تكلفة الرحلة البحرية

تصل تكلفة الرحلة من 3500 إلى 4000 دولار شهريًا لرؤية العالم، وفقا لما كشفته الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرة إلى أن يمكنهم تقديم هذا العرض لفرد بدخل متوسط، أو لشخص تقاعد للتو من وظيفة متوسطة الدخل، وتبدأ الأسعار الحالية من 38,513 دولارًا سنويًا للشخص الواحد، والتى تشمل الرعاية الصحية على متن السفينة.

خلال الرحلة سوف يتمكن الركاب من الحصول على شهادة الغوص أثناء رحلتهم، وأيضا تتوفر فرص للغوص حول العالم، كما سيتمكن الضيوف من المشاركة فى جهود تنظيف المحيط وتربية الشعب المرجانية أثناء رحلتهم، كما أن يمكن للسفينة نقل 1400 راكب.

ويمكن للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الانضمام للانطلاق من مدينة إسطنبول، لديهم فرصة للانضمام إلى الرحلة من برشلونة فى 6 نوفمبر، أو ريو دى جانيرو فى 20 ديسمبر، وسوف تكون هناك 3 محطات أخرى فى وسط وشمال أمريكا فى النصف الأول من عام 2024.