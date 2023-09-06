نهاية مأساوية لراكب يوناني تأخر عن موعد انطلاق السفينة (فيديو)

لقي أحد الأشخاص مصرعه في حادث مأساوي باليونان، بعد أن وصل متأخراً إلى إحدى السفن الخاصة بنقل الركاب، وعندما حاول الصعود على متن العبارة، منعه اثنان من أفراد الطاقم، مما أدى إلى حدوث مشاجرة معهما، ليسقط الراكب تحت مراوح السفينة، ويلقى مصرعه في الحال.

مصرع شخص بعد تأخره عن موعد سفينة يونانية

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد التواصل الاجتماعي، لقطات مروعة الضحية البالغ من العمر 36 سنة، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، وهو يحاول الركض بسرعة نحو العبارة العملاقة «بلو هورايزون»، بعد تأخره عن موعد انطلاقها.

Crew members of the ship #BlueHorizon are seen to push away a 36yo passenger that was late.

That led to the passenger losing his balance, falling in the sea and unfortunately, losing his life.

The incident took place tonight on the #Piraeus port, #Athens. pic.twitter.com/PfXW2uWdhu — Greek City Times (@greekcitytimes) September 5, 2023

وعند وصوله للعبارة اليونانية قفز إليها محاولاً الصعود، لكن اثنين من طاقمها منعاه ودفعاه، فيما كانت العبارة تهم بالانطلاق، ولم يتوقف الراكب عند هذا الحد، بل حاول مجدداً الصعود على متن العبارة المتجهة إلى «هيراكليون» في جزيرة كريت.

وكانت عواقب هذه المرة وخيمة، حيث دفعه أفراد الطاقم بعنف إلى الخلف، وفقد الرجل توازنه وسقط في البحر الهائج بين مراوح العبارة، وناضل من أجل البقاء فوق الماء، لكن قوة مراوح العبارة لم تسمح له بذلك، وقامت بسحبه إلى الأسفل، وبعد فترة وجيزة لفظ أنفاسه الأخيرة و جري انتشاله من البحر.

تفاصيل الحادث

وقال شهود عيان إن أفراد الطاقم دفعوا الرجل المتأخر عن موعد انطلاق العبارة من منحدر السفينة، لأنه لم يكن لديه تذكرة، وذلك ما دفعه للسقوط وسط البحر بين مراوح العبارة، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأكج خفر السواحل اليوناني أنه حين تم العثور وانتشال الضحية كان فاقداً للوعي، وجرى نقله إلى المستشفى العام الحكومي في «نيكايا»، ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وأعلن وفاته.

وأعرب وزير الشحن اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، عن حزنه الشديد للحادث المأساوي الذي وقع في ميناء «بيرايوس»، وصدرت تعليمات للعبارة بالعودة إلى ميناء بيرايوس، وفتح تحقيق واعتقال القبطان وأفراد الطاقم.