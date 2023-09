نهاية مأساوية لراكب يوناني تأخر عن موعد انطلاق السفينة (فيديو)

لقي أحد الأشخاص مصرعه في حادث مأساوي باليونان، بعد أن وصل متأخراً إلى إحدى السفن الخاصة بنقل الركاب، وعندما حاول الصعود على متن العبارة، منعه اثنان من أفراد الطاقم، مما أدى إلى حدوث مشاجرة معهما، ليسقط الراكب تحت مراوح السفينة، ويلقى مصرعه في الحال.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد التواصل الاجتماعي، لقطات مروعة الضحية البالغ من العمر 36 سنة، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، وهو يحاول الركض بسرعة نحو العبارة العملاقة «بلو هورايزون»، بعد تأخره عن موعد انطلاقها.

Crew members of the ship #BlueHorizon are seen to push away a 36yo passenger that was late.

That led to the passenger losing his balance, falling in the sea and unfortunately, losing his life.

The incident took place tonight on the #Piraeus port, #Athens. pic.twitter.com/PfXW2uWdhu