وفاة شاب أمريكي بعد تناوله بكتيريا آكلة للحوم.. وجدها داخل طعام بحري شهير

واقعة غريبة وصادمة بطلها شاب ثلاثيني لقى مصرعه، نتيجة تناول محار نيئ يحتوي على نوع نادر من البكتيريا التي تسببت في إصابته بعدوى قاتلة، ومن ثم لفظ أنفاسه الأخيرة.

أكل الشاب الثلاثيني للمحار النيئ

وحسب ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، أن الشاب الثلاثيني الذي كان يقطن بولاية تكساس الأمريكية، ولم يذكر اسمه بعد، تناول محار بحر نيئ يحتوي على بكتيريا آكلة اللحوم.

وكشفت التقارير أن الشاب الأمريكي يعتقد أنه أصيب بعدوى الضمة (الكوليرا)، نتيجة تناول المحار القاتل بعد أن ابتلع بكتيريا تعيش عادة في المياه الساحلية الدافئة.

ويُعتقد أن عدوى الضمة آخذة في الارتفاع بالولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما أصدر مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها «CDC» في وقت سابق من العام الجاري، إذ توفي ما لا يقل عن 12 أمريكيًا بسبب البكتيريا آكلة اللحم حتى الوقت الحالي.

ما هي عدوى بكتيريا آكلة اللحم «الضمة»؟

وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية ومركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن هذا النوع من العدوى ينتقل من خلال تناول المحار النيئ أو غير المطبوخ جيدًا، وكذلك المأكولات البحرية غير مكتلمة التسوية.

كما يمكن أن تحدث الإصابة بتلك العدوى عندما يتلامس جرح ما مفتوح مع المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، أو عصاراتها، أو مع المياه المالحة.

وعادة ما يحتاج العديد من مصابي تلك العدوى إلى الدخول لعناية مركزة عاجلة أو بتر الأطراف، حيث يموت حوالي 1 من كل 5 أشخاص من مصابيها خلال يوم أو يومين من الإصابة بالمرض.

وفي بعض الحالات، قد يصاب الشخص بالتهاب اللفافة الناخر، وهو عبارة عن عدوى شديدة يموت فيها اللحم المحيط بالجرح المفتوح، لذا تتم تسميتها باسم «البكتيريا آكلة اللحم».

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بعدوى الضمة

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد أو يتناولون أدوية تقلل من قدرة الجسم على مكافحة الجراثيم، يكونون هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من البكتيريا آكلة اللحم.

ومن ناحيته، أوضح مسؤول الصحة المحلي بولاية تكساس الأمريكية، الدكتور فيلب كيزر، لشبكة «ABC» الأمريكية، أن هذه العدوى الذي تعرض لها الشاب الثلاثيني، بمجرد حدوثها، يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة مثل النار في الهشيم.

كما أوضح «كيزر» أن الشاب الضحية كان يتناول بعض الأدوية التي جعلته يعاني من ضعف المناعة وقت وفاته، وكان يعاني أيضًا من مشاكل في الكبد.

ويمكن أن تشمل أعراض الإصابة كلا من الإسهال، وتشنجات المعدة، والغثيان والقيء، والحمى، والقشعريرة، والتهاب النسيج الخلوي.