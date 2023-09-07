على عمق 1000 متر.. أمريكي عالق داخل كهف بجنوب تركيا لليوم الرابع (فيديو)

تعرض عالم أمريكي لوعكة صحية مفاجئة، أثناء تواجده داخل أحد الكهوف على عمق أكثر من ألف متر، في جنوب غرب تركيا، وتواصل السلطات التركية جهودها لإنقاذه من داخل الكهف، لليوم الرابع على التوالي، بينما كان ضمن بعثة علمية مع خبراء محليين وأجانب من دول أخرى متعددة.

عالم أمريكي عالق داخل كهف في تركيا

وتعمل السلطات التركية بمساعدة خبراء كهوف أتراك ودوليين على إنقاذ عالم الكهوف الأمريكي، مارك ديكي، الذي يبلغ من العمر 40 عاماً، بعد أن علق داخل كهفٍ يقع في منطقة «سوجوزو» قرب مدينة أنامور، التابعة لولاية مارسين الساحلية بجنوب غرب تركيا، على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب الصحف الأمريكية، فقد علق العالم مارك ديكي في الكهف منذ يوم الأحد الماضي، الموافق 3 سبتمبر الجاري، إذ لم تستطع السلطات وفرق الإنقاذ إخراجه، وذلك نظراً لعدم قدرتهم علي استخدام النقّالة، نظراً لضيق الممرات داخل الكهف الذي علق بداخله العالم الأمريكي.

عمليات انقاذ عالم أمريكي من داخل كهف

يذكر أن العالم الأمريكي لم يكن بمفرده، وإنما كان جزءاً من الفريق البحثي المكون من 4 علماء أمريكيين و4 أتراك و4 رومانيين وخبيرٌ آخر ينحدر من المجر، وقالت فرق الإنقاذ إنها تأمل إخراج العالم الأمريكي خلال نهاية الأسبوع الجاري، إذ من المتوقع اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة لتوسيع الممرات داخل الكهف مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سقوط الصخور.

ووفقاً لشبكة «إن بي سي نيوز»، نصبت فرق الإنقاذ بعض الخيام في مكانٍ قريبٍ من الكهف، حيث تخطط لكيفية إخراج العالم الأمريكي، وقدمت السلطات التركية منذ بداية وقوع الحادث، الرعاية الطبية للعالم الأمريكي، بعد إصابته بنزيفٍ شديد في الجهاز الهضمي على نحوٍ مفاجئ خلال عمله مع الفريق البحثي في رحلة استكشافية.