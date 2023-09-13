الهلال الأحمر الليبي: غالبية الضحايا جرفتهم الفيضانات للبحر والبحث مازال مستمراً

وجه توفيق شكري، المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، الشكر للدولة المصرية والقيادة المصرية والشعب المصري، على تقديم المساعدات للشعب الليبي بعد الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من شرق ليبيا، نتيجة العاصفة دانيال، معتبراً أن هذا ليس غريباً على مصر.

أكثر من 4 آلاف ضحية

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن الوضع في المناطق المنكوبة مازال صعباً وكارثياً، رغم تدخل دول الجوار والمنظمات الدولية، فهناك أكثر من 4 آلاف ضحية، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وما زالت أعمال البحث مستمرة.

وأوضح أن الهلال الأحمر يجد صعوبة في التواصل مع الفرق الميدانية، نتيجة انقطاع المرافق والإنترنت، وبالتالي تواجه المؤسسة صعوبة في تحديث البيانات في نفس اللحظة، ويتأخر التحديث.

الفيضانات دمرت البنية التحتية لمدينة درنة

وذكر أن ما يختلف في ليبيا عن زلزال سوريا أو المغرب، أن الضحايا ليسوا في مكان واحد، بل جرفت الفيضانات العديد من الضحايا نحو البحر، وبالتالي يصعب إنقاذهم كما يصعب حصرهم ومعرفة حالتهم، أحياء أم أموات.

ولفت إلى أن الفيضانات دمرت البنية التحتية لمدينة درنة، ودمرت نحو ربع المدينة بالكامل، وتعمل فرق الإنقاذ المحلية حتى غروب الشمس بسبب عدم وجود كهرباء.