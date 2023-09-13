متطوع بالإنقاذ الليبي يروي تفاصيل ما بعد الإعصار في «درنة»

توجه علي حجازي، متطوع بعمليات الإنقاذ والإغاثة الجارية حالياً في مدينة درنة، شرق ليبيا، بالشكر إلى وسائل الإعلام المهتمة بتغطية الفاجعة التي حلت بالمدينة المنكوبة نتيجة العاصفة «دانيال»، وعن الجسور الجوية والمساعدات الإنسانية، مؤكداً أن جميع الجهود إلى الآن، مجهودات ذاتية ومتطوعين.

حجازي: الوضع في ليبيا بحاجه إلى تدخل دولي فوري

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الوضع في ليبيا بحاجه إلى تدخل دولي فوري، خاصةً عمليات انتشال الأشخاص من أسفل الأنقاض والركام، مؤكداً أن الوضع أصبح كارثي في «درنه».

دمار في درنة بسبب العاصفة «دانيال»

وتابع المتطوع بعمليات الإنقاذ والإغاثة، أنَّ الدمار الذي حل بمدينة درنة من الصعب أن يتكرر في منطقة أخرى، قائلاً: «لم نشهد حتى الآن أي جهود رسمية على أرض الواقع للإنقاذ والإغاثة من الدول، والمناطق المتضررة في درنه واقع آخر غير كل المناطق المتضررة».

وسرد المتطوع الليبي بعمليات الإنقاذ تفاصيل صعبة ومشاهد ما بعد الإعصار في درنة، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى مزيد من محاولات الإغاثة والإنقاذ للمتضررين بأكثر من منطقة في شرق ليبيا.