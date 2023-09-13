انهيار السدود في درنة يزيد جراح ليبيا.. تداعيات كارثية للعاصفة «دانيال»

قبل أن تضرب العاصفة «دانيال» المناطق الشرقية في ليبيا، توجهت إلى اليونان، لكنها خلفت عدداً أقل في الضحايا، ولعل السبب في ارتفاع ضحايا العاصفة في الدولة العربية، يعود إلى انهيار عدد من السدود، وتحديداً في مدينة درنة، وهو الأمر الذي أدى إلى غرق المدينة في المياه بشكل مفاجئ، وانهيار المنازل، وتحول الشوارع إلى أنهار، وسط صدمة الجميع، بسبب جرف السيارات والمنازل في مشهد لا يتكرر كثيراً في غالبية دول حوض المتوسط، المعروفة بطقسها الحار في أغلب فصول السنة.

انهيار السدود في ليبيا وتشريد نحو 30 ألف شخص

وفي أعقاب انهيار السدود في ليبيا، قالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص تشردوا بعدما اجتاحت الفيضانات مدينة درنة الليبية، مخلّفة آلاف القتلى بحسب السلطات.

وكان أبرز أسباب تفاقم تداعيات الكارثة، انهيارين سدين في ليبيا، الأول يقع على بعد 12 كيلومتراً من مدينة درنة، والثاني يقع على بعد أمتار من درنة، وكانت هذه السدود تعاني من الإهمال والصيانة الدورية، وجرفت المياه معها الأحياء إلى البحر، في كارثة لم تحدث في البلاد منذ 40 عاماً، لتستمر محاولات الإنقاذ والبحث عن الناجين، بالتوازي مع عمليات الدفن الجماعي لآلاف الضحايا.

انهيار السدود في ليبيا

وأدى انهيار السدود في شرق ليبيا إلى سقوط عدد كبير من الوفيات، بعدما جرفت المياه آلاف السكان إلى البحر، لترتفع حصيلة ضحايا العاصفة، التي تركت آثاراً كارثية في عدة مناطق بشرق ليبيا، ودمرت أحياءً كاملةً في درنة، في ظل إعلان الجيش الليبي اختفاء نحو 25% من مدينة درنة، التي تم إعلانها منطقة منكوبة.

انهيار السدود في ليبيا وحداد 3 أيام

وضربت العاصفة دانيال ليبيا بداية الأسبوع الحالي، وتسببت في انهيار عدد من السدود، مما أدى إلى وفاة آلاف الأشخاص، وإعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام، كما تم إعلان مدينة درنة منطقة منكوبة.

وأعلنت مصر، هي الأخرى، الحداد لمدة 3 أيام، تضامناً مع ليبيا بعد كارثة العاصفة دانيال، ومع المملكة المغربية، التي ضربها زلزال مدمر مساء يوم الجمعة الماضي، وصلت شدته إلى 7 درجات على مقياس ريختر.

تحذيرات من انهيار سد ثالث شرق ليبيا

وفي الغضون، حذر مسؤولون في غرفة الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي من انهيار سد «جازا» في بلدة «برسيس»، شمال شرقي ليبيا، وسط أنباء عن ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى أكثر من 5200 حالة وفاة.

ونقلت تقارير إعلامية أنه في حالة انهيار سد «جازا»، قد يؤدي إلى حدوث كارثة أخرى في «برسيس»، فيما دعا مسؤول محلي الجهات المسؤولة إلى توفير مضخات شفط، لتخفيف منسوب المياه خلف السد، وتجنب انهياره.