افتتاح مكتب سجل مدني داخل حرم جامعة المنيا

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، تدشين خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من مكتب السجل المدني بالحرم الجامعي، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية؛ لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وقال «فرحات»، إن هذه الخدمة ستكون في يوم الاثنين من كل أسبوع من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً، حيث سيتم توفير هذه الخدمة بالدور الأرضي بالمكتبة المركزية.

يأتي ذلك في إطار مساهمة الدولة في دعم الجهود لتحقيق خطط التحول الرقمي، واستمراراً لما تشهده مصر من تطوير للخدمات والتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بخدمات الحكومة الإلكترونية.

فتح قنوات متعددة لخدمة المواطنين

وثمن «فرحات»، حرص كل أجهزة الدولة على تعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية وتنوعها، موجهاً الشكر لوزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية على هذا التعاون المثمر ومجهوداتها للتسهيل على أبناء الجامعة ومنتسبيها عبر فتح قنوات متعددة لخدمة المواطنين.

مكتب سجل مدني بجامعة المنيا

وأكد رئيس جامعة المنيا، أن تواجد مكتب للسجل المدني بمقر الجامعة يسهم في توفير عامل الوقت والجهد، والكثير من الإجراءات لمنسوبي الجامعة.