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الهلال الأحمر اللليبي: هناك 10 آلاف مفقود حتى الآن نتيجة عاصفة دانيال

كتب:

حسن سمير
08:25 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
توفيق الشكري المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي

توفيق الشكري المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي

أكد توفيق الشكري، المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، أن ليبيا شهدت كارثة مروعة نتيجة العاصفة دانيال، التي ضربت المناطق الساحلية في شرق البلاد، يوم الاثنين الماضي، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ مستمرة في أعمال البحث عن آلاف المفقودين، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.

وقال توفيق الشكري، في مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء: «هناك أكثر من 10 آلاف مفقود يجري البحث عنهم تحت الأنقاض، وفي مياه البحر».

مدن وقرى منكوبة بالكامل والحياة متوقفة فيها

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي: «هناك مدن وقرى منكوبة بالكامل، والحياة متوقفة فيها»، مشيراً إلى وصول فرق إنقاذ من مصر، وغيرها من الدول، للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وتابع أن «المصاب جلل، ولابد من تكاتف كافة الجهود».

البحث عن المفقودين في البحر

وأكمل «الشكري» بقوله: «هناك مفقودين في البحر، وهناك جثث خرجت في مناطق متفرقة على طول الساحل الليبي»، كما أن هناك انقطاع للتيار الكهربائي في بعض المناطق، موجهاً الشكر إلى مصر، على دعمها لليبيا، والمساهمة في مواجهة آثار العاصفة.

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