محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في أبناء مركز ببا المتوفين بليبيا

أعلنت إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، عن تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجب العزاء في وفاة عدد من أبناء المحافظة، الذين استشهدوا أثناء عملهم في ليبيا جراء العاصفة داينال، حيث أقيم العزاء بسرادق في مركز ببا.

تقديم أوجه الدعم لأسر المتوفين في ليبيا

ونقل محافظ بني سويف مواساة وعزاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر الضحايا ، مؤكدا على توجيهات الرئيس بتقديم كل أوجه الدعم لذوي وأسر المتوفين من أبناء المحافظة في ليبيا.

وأكد المحافظ، خلال حواره مع أسر الضحايا، أن المحافظة بكل أجهزتها المعنية معهم منذ الساعات الأولى من هذا الحادث الأليم الذي أفجع الجميع، وأنه أصدر تكليفاته للتنفيذيين المعنيين بالتواجد المستمر لمتابعة المستجدات.

وطمأن محافظ بني سويف الأهالي من ذوي الضحايا أنه كلف وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتوفير أتوبيسات لنقل الأهالي وتقديم التسهيلات اللازمة لاستخراج شهادات الوفاة لسرعة استيفاء الأرواق المطلوبة لصرف الإعانات الاستثنائية المقررة

الاطمئنان على باقي المفقودين

كما أكد المحافظ استمرار التنسيق والتواصل الدائم مع الوزارات المعنية والجهات السيادية، للاطمئنان على باقي المفقودين من أبناء المحافظة في ليبيا، قائلا: «لن يهدأ لنا بال حتى يتم العثور عليهم ووصولهم لأرض الوطن».

يشار إلى أنه و تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تقرر صرف اعانة استثنائية من وزارة التضامن 100 ألف جنيه لأسرة كل متوف من المواطنين المصريين و25 ألف جنيه لكل مصاب، حيث تواصل محافظ بني سويف مع وزيرة التضامن في هذا الشأن، ووجه مديرية التضامن بني سويف باستمرار الجهود لحين صرف الإعانة لذوي الضحايا.

رافق المحافظ خلال العزاء : اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين.