«التعليم» تقرر إعفاء أبناء العائدين من ليبيا من المصروفات وتسهيل إلحاقهم بالمدارس

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتسخير كل إمكانات الوزارة وتسهيل كل الاجراءات لأبناء المصريين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا، لسرعة تسكينهم في المدارس بمختلف المحافظات، مع بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024.

قرر «حجازي» إعفاء أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة بسبب العاصفة دانيال والفيضانات في ليبيا، من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023-2024، للتيسير عليهم نظرا لظروفهم الطارئة.

وتقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين جراء العاصفة والفيضانات التي ضربت الدولة الليبية الشقيقة.