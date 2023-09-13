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أحمد موسى: مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد حتى عودة أبنائنا من ليبيا

كتب:

محمد أيمن سالم
10:07 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

تقدم الإعلامي أحمد موسى بالعزاء لأهالي الضحايا المصريين، الذي توفوا بسبب إعصار دانيال في ليبيا، لافتا إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق لإعادة جثامين أبناء مصر.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم للشعب الليبي في محنته، مشددا على أن مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد، وهناك غرف عمليات لمتابعة عودة باقي أبنائنا من ليبيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن المؤسسات المعنية تعمل على مدار الساعة، لإعادة المصابين والضحايا لمسقط رأسهم بمصر، مستطردا: الرئيس السيسي تابع مع القيادة السياسية التجهيزات المتعلقة بالمساعدات المتجهة لليبيا والمغرب، باعتبار الشعبين أهل واحد، بفضل قدرات القوات المسلحة أحد أكبر جيوش العالم.

حاملة الطائرات ميسترال

وعلق «موسى» قائلا: حاملة الطائرات ميسترال التابعة للأسطول الشمالي، اتجهت إلى ليبيا لتكون مستشفى ميداني تقدم العون الطبي للأشقاء من الشعب الليبي، مضيفا: الرئيس السيسي واحد مننا، سامع صوت ونداء كل واحد فينا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ووجه رسالة للمواطنين قائلا: كل من في منفذ السلوم سيعود لأهله، ووزيرة التضامن تتحرك مع الأسر والعائلات.

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