من أعلى نقطة على كوكب الأرض.. قميص ميسي يكشف مفاجأة حول جلوسه على دكة بدلاء الأرجنتين

على استاد هيرناندو سيليس، في العاصمة البوليفية لاباز، التي ترتفع 3660 مترا عن سطح البحر، تغلب المنتخب الأرجنتيني على صعوبة التنفس، ليعود إلى الديار بفوز كبير على بوليفيا بثلاثية نظيفة في إطار الجولة الثانية لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة كأس العالم.

لماذا غاب ميسي عن مواجهة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات كأس العالم؟

وكما يخطف البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الأضواء داخل المستطيل الأخضر، كان لقائد منتخب التانجو حضورا لافتا، ولكن هذه المرة من على دكة البدلاء، فماذا حدث، في الملعب الذي يقع على أعلى نقطة في كوكب الأرض؟.

أسطورة برشلونة السابق الذي اختار تمثيل إنتر ميامي الأمريكي بعد رفضه التجديد لباريس سان جيرمان أو العودة إلى كامب نو، غاب عن قائمة المنتخب الأرجنتيني لمواجهة بوليفيا بفرمان من سكالوني المدير الفني لبطل كأس العالم في نسخته الماضية التي أقيمت بقطر.

مفاجأة بشأن قميص ميسي مع الأرجنتين في مواجهة بوليفيا بتصفيات كأس العالم

ظهور ميسي بقميص مختلف عن الزي الذي يرتديه لاعبو منتخب بلاده، أثار علامات استفهام، وهو ما كشفته شبكة «تي إن تي سبورتس»، التي فجَّرت مفاجأة، مؤكدة أن اللاعب المتوج بـ7 كرات ذهبية في تاريخه، تم تسجيله في قائمة اللقاء، مساعدا للمدير الفني سكالوني، وليس لاعبا، ما سمح له بالجلوس على مقاعد البدلاء دون تسجيله في قائمة اللاعبين بالمباراة.

وأضاف التقرير: «ميسي ظهر بالزي الخاص بالجهاز الفني وليس اللاعبين، بعدما فضل المدرب إراحته خلال مواجهة بوليفيا»، مشيرا إلى أن المدير الفني فضل تواجد قائد المنتخب إلى جوار اللاعبين في المباراة وعدم جلوسه في المدرجات كما هو معهود.