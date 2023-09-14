مسؤول ليبي سابق: عدد ضحايا ليبيا قد يصل إلى 40 ألف غريق

يستمر سكان درنة في البحث عن ضحايا ليبيا، حيث يتوقع عدد من المسؤولين ارتفاع أعداد القتلى التي حصدتها السيول جراء العاصفة دانيال منذ الأحد الماضي إلى 40 ألف شخص، خاصة بعدما بدأت الأمواج تلفظ الجثث.

ضحايا ليبيا قد تصل إلى عشرات الآلاف

وأعلن مسؤول ليبي سابق في تصريحات لصحيفة «تليجراف»، أنّ السلطات المحلية تخشي أن يصل العدد الحقيقي لضحايا ليبيا إلى عشرات الآلاف، وأنّ عدد الوفيات أكبر بكثير مما كان يعتقد في البداية، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أرقام دقيق».

وأضاف المسؤول أنّ الحكومة تضع في اعتبارها أنّ عدد ضحايا ليبيا قد يتجاوز 40 ألف قتيل، لكن لا أحد يريد أن يقول ذلك خوفًا من إثارة غضب الناس.

البحر يلقي عشرات الجثث باستمرار

وعلى جانب آخر، ذكر رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي في تصريحات خاصة لقناة «العربية»، أنّ عدد القتلى في درنة وحدها قد يتراوح بين 18 إلى 20 ألفا، وأكد وزير الطيران المدني في حكومة شرق ليبيا، هشام أبو شكيوات، أنّ البحر يلقي عشرات الجثث باستمرار، وأنّ عدد القتلى وصل حتى الآن إلى أكثر من 5300 قتيل، فضلا عن توقعات بارتفاع العدد بشكل كبير.

وأضاف شكيوات أنّ فيضانات ليبيا تسببت في إجلاء عشرات الآلاف وأصبحوا بلا مأوى، ونحتاج إلى مساعدات دولية، خاصة أنّنا ليس لدينا الخبرة اللازمة للتعامل مع الكوارث.