محافظ بني سويف: صرف 100 ألف جنيه لأسر المصريين ضحايا عاصفة ليبيا

أكد الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، أن أنباء وفاة الضحايا المصريين بسبب إعصار دانيال في ليبيا، وصلت إلى ذويهم أمس الثلاثاء، معلنا أنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الصحة لنقل الجثامين إلى مقابر عائلاتهم، وقدم العزاء لأهالي الضحايا.

وقال المحافظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: إن المصاب جلل، موجها المواطنين المصريين في ليبيا من أبناء بني سويف، بالتواصل مع السلطات المعنية لبحث سبل عودتهم لمصر.

فرص عمل للعائدين من ليبيا

وشدد المحافظ، على أنه جرى التوجيه بتوفير فرص عمل للعائدين من ليبيا، على أن يتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى، و25 ألف لكل مصاب، وتحديد متطلبات كل أسرة فقيد ومصاب.

واختتم: لن نترك أسر الضحايا والمصابين في حادثهم الجلل، وسنقدم كل سبل العون والدعم لهم.