المجلس التنفيذي لمحافظة أسوان يقف دقيقة حداد على ضحايا ليبيا والمغرب

انطلق الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي لمحافظة أسوان، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا زلزال المغرب، وكذلك ضحايا ليبيا الذين سقطوا إثر إعصار دانيال.

وحضر الاجتماع الذي ترأسه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالمحافظة بالإضافة إلى الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، وكذلك رؤساء المراكز والمدن ورؤساء الشركات والهيئات ومديرو مديريات الخدمات.

استعراض خطة الاستثمار للعام المالي الحالي

وتضمن الاجتماع استعراض خطة الاستثمار للعام المالي الحالي 2023/2024 بإجمالي اعتمادات قدره 610.9 مليون جنيه، ووجه اللواء أشرف عطية الإدارة العامة للحوكمة والتفتيش بالمحافظة بمتابعة ورقابة المراكز التكنولوجية في المدن والمراكز، من عبر جولات مفاجئة.

مصادرة فورية للسلع خارج المخازن

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة المصادرة الفورية لأي كميات من السلع يتم ضبطها خارج مخازن أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

محافظ أسوان يوجه بتنفيذ مشروع مجابهة الأزمات

كما أصدر اللواء أشرف عطية توجيهاته لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بشكل مشرف وراقٍ يليق بسمعة المحافظة، حيث تم التجهيز لعروض الاصطفاف وبروفات المواقف لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي مواقف طارئة بشكل نموذجي، وكذلك تم رفع مستوى الاستعداد في المستشفيات والجهات المختصة تمهيدًا لعاصفة دانيال.