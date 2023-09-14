إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. اعرف موعدها وعدد أيامها

أيام قليلة تفصلنا عن إجازة المولد النبوي الشريف 2023، تلك المناسبة التي ينتظرها الكثير من الموظفين العاملين في الدولة والقطاع الخاص، حتى يتمكنوا من الحصول على عطلة إضافية بجانب الأسبوعية تمكنهم من السفر إلى إحدى المدن الساحلية لقضاء وقت ممتع برفقة الأهل والأصدقاء.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

وعن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، فيوافق المولد النبوي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، ولكن من المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة لمدة 24 ساعة، حتى يتم ضمها للإجازة الأسبوعية مثل ما جرت العادة، لتكون إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، ليحصل الموظفون بذلك 3 أيام إجازة.

ما عدد الإجازات المتبقية في هذا العام؟

وبعد الانتهاء من إجازة المولد النبوي الشريف 2023، لن يتبقى في هذا العام سوى إجازة رسمية واحدة فقط، وهي ذكرى حرب أكتوبر، والتي تأتي لتكون يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أيضا أن يتم ترحيل إجازة ذكرى أكتوبر ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية أيضا.