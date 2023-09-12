‎موعد إجازة المولد النبوي.. الحكومة تزف بشرى سارة قبل بدء العام الدراسي

بشرى سارة تنتظر المواطنين، خلال الأيام القليلة المقبلة، فهم على موعد مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي يوافق يوم 12 من ربيع الأول، حيث يحتفلون بهذا اليوم بإحياء سنن الرسول وإقامة الولائم والمدائح، فضلًا عن الاستمتاع بيوم الإجازة، لذا يهتم الكثيرون بموعد إجازة المولد النبوي.

البحوث الفلكية يحدد موعد إجازة المولد النبوي

وحدد المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، اليوم، غرة شهر ربيع الأول، وموعد إجازة المولد النبوي، ووفقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة 3:41 صباحاً بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة 30 من صفر 1445هـ، الموافق 15 سبتمبر الجاري، «اليوم التالي للرؤية».

موعد إجازة المولد النبوي

ومن المتوقع فلكيا أن تكون غرة شهر ربيع الأول 1445 هـ يوم السبت 16 سبتمبر الجاري، ليكون المولد النبوي الشريف يوم 27 سبتمبر، ويلاحظ في يوم الرؤية الخميس 29 من صفر 1445هـ الموافق 14-9-2023، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وفي جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر «في طور الهلال القديم» قبل غروب الشمس بـ9 دقائق في مكة المكرمة و4 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين «4 و8 دقائق»، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين «1 و27 دقيقة»، وبذلك يكون يوم الجمعة 15-9-2023، هو المتمم لشهر صفر 1445هـ.

الحكومة تزف بشرى سارة قبل بدء العام الدراسي

وعملا بقرار ترحيل الإجازات لتحقيق الغايات المنشودة من الإجازات، سيرحل موعد إجازة المولد النبوي من يوم الاثنين إلى الخميس من نفس الأسبوع حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، ليحصل المواطنون على 3 أيام إجازة قبل بدء العام الدراسي الجديد.