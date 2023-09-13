موعد المولد النبوي 2023.. باق 15 يوما على الاحتفال

يحرص ملايين المسلمين في جميع أنحاء المعمورة، على معرفة موعد المولد النبوي 2023، نظرا لأنه من أهم الاحتفالات الدينية للمسلمين لإحياء ذكري ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من أجل التقرب إلى الله عز وجل و تلاوة القرآن الكريم.

موعد المولد النبوي 2023

ويوافق موعد إجازة المولد النبوي 2023، يوم 12 من ربيع الأول هجريا، الأربعاء 27 سبتمبر المقبل، في حين ستكون إجازته للمواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر المقبل، نظرا لتطبيق الدولة سياسة ترحيل الإجازات الرسمية التي تحل في وسط أسبوع العمل لتصبح الخميس.

موعد المولد النبوي 2023.. أسعار الحلوى

ويحتفل المسلمون بموعد المولد النبوي 2023، بشراء الحلوى المختلفة، وتستعرض «الوطن»، أسعار الحلوى حيث جاءت كالتالي:

- علبة حلوى سادة وزن 1 كيلوجرام بسعر 85 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلوجرام بسعر 100 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بسعر 300 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلوجرامات بسعر 450 جنيها.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلوجرامات بسعر 750 جنيها.