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«الأوقاف» تعلن أسماء المرشحات للمعهد الفني للتمريض التابع لمستشفى الدعاة

كتب:

رؤى ممدوح
10:59 ص | الخميس 14 سبتمبر 2023
مستشفى الدعاة

مستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أسماء المرشحات للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض التابع لمستشفى الدعاة.

أسماء الطالبات اللاتي اجتزن اختبارات القبول

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء الطالبات اللائي اجتزن اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والمرشحات للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض التابع لمستشفى الدعاة، وذلك للعام الدراسي 2023-2024.

تسليم أصل الشهادات والفيش

كما أشارت الوزارة إلى أنّه على الطالبات الراغبات بالالتحاق بالمعهد سرعة التوجه لمقر معهد التمريض لاستكمال إجراءات القبول والقيام بسداد القسط الأول من المصروفات الدراسية بمقر مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، على أن يكون سداد المصروفات الدراسية من خلال فيزا إلكترونية فقط وذلك حسب تعليمات وزارة المالية، بداية من السبت المقبل وحتى الاثنين 25 سبتمبر مع ضرورة حضور ولي الأمر لتسليم أصل الشهادات والفيش والتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض «مستشفى الدعاة - وزارة الأوقاف».

وشددت الوزارة على أن من لم تتقدم لاستكمال الأوراق ودفع المصاريف الدراسية خلال الفترة المعلنة يعد تقديمها لاغيًا ويتم شطب اسمها من كشوف القبول.

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