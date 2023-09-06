النائب أحمد فؤاد: وزارة الأوقاف تنبهت مبكرا لخطورة الفضاء الإلكتروني

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن وزارة الأوقاف تنبهت مبكرًا لملف خطورة الفضاء الإلكتروني على الدعوة الإسلامية، بعد إعلان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 2023 عام برنامج الدعوة الإلكترونية.

وأضاف أن وزارة الأوقاف أحسنت صنعًا في الاتجاه بهذا الملف إلى العالمية، وذلك من خلال تنظيم مصر للمؤتمر العالمي القادم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يعقد خلال يومي 9 و10 سبتمبر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان: «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة»، والذي تشارك فيه مختلف دول العالم.

مواجهة مخاطر الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي

وأشار في تصريحات صحفية، إلى الأهمية الكبيرة لجميع القضايا والملفات المدرجة على جدول هذا الحدث العالمي حول الفضاء الإلكتروني والعمل الدعوي الإسلامي من خلال بحوث رفيعة المستوى قدمها علماء ومتخصصون من مختلف دول العالم على عدة محاور منها: الفضاء الإلكتروني ضرورة عصر والوسائل التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني، والفتوى الإلكترونية والتحفيظ والتدريس عن بعد، والاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني لتخرج من مصر وثيقة عالمية بصياغة وصناعة مصرية تنقذ العالم من مخاطر الاستخدام السيئ للفضاء الإلكتروني.

وطالب من القائمين على هذا الحدث العالمي دراسة إمكانية إصدار تشريع دولي، لمواجهة مخاطر الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي على كل ما يتعلق بالملفات والقضايا الدينية.