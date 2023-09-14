قافلة بيطرية مجانية لفحص وعلاج الماشية في مركز بلبيس بالشرقية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قافلة شاملة بالمجان بقرية بنى صالح التابعة لمركز بلبيس، كما تم عقد ندوة ولقاءات إرشادية مع عدد من قيادات البلدة لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية «أبقار – جاموس»، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.

قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة بقرية بني صالح

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة بقرية بني صالح التابعة لمركز بلبيس وذلك بحضور مديري إدارات «رعاية الحيوان - الإرشاد» بالمديرية ومدير إدارة بلبيس البيطرية وعدد من الأطباء بالإدارة وعدد كبير من قيادات البلدة وكبار المربين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لحياة كريمة المرحلة الثانية وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

فحص وعلاج 118 رأس ماشية

و أشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة البيطرية فحصت وعالجت 118 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و174 رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية. تم أيضًا إجراء 3 عمليات جراحية والقيام بالمسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 176 رأس ماشية. تم علاج 215 رأس ماشية لحالات الأمراض الجلدية ورُشَّ 414 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية. أما بالنسبة للأغنام، فقد تم تجريع 528 رأس لمكافحة الطفيليات الداخلية. وتم أيضًا فحص وعلاج 1050 طائرًا، وتم ترقيم وتسجيل 70 حيوانًا.