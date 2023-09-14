تنسيق الثانوية العامة بالمحافظات.. 222 درجة في الشرقية

يتطلع كثير من خريجي الشهادة الإعدادية، إلى معرفة تنسيق الثانوية العامة بالمحافظات، بعد اعتماد وتقليل الحد الأدنى لنتيجة القبول في مختلف المحافظات، من أجل قبول العدد المحدد بمختلف مدارس الجمهورية.

تنسيق الثانوية العامة بالمحافظات

وحددت مختلف مديريات التربية والتعليم في بيان، نسب تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة بالمحافظات، التي جاءت كالآتي:

محافظة البحيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تقليل الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة، ليكون أقل بواقع 5 درجات ويصبح 220 درجة، بعد أن كان 225 درجة.

محافظة الجيزة

تقرر النزول بتنسيق الثانوية العامة في الجيزة من 225 إلى 220 درجة، وفصول الخدمات بحد أدنى 175 درجة، والثانوي العام الخاص عربي والمنازل بحد أدنى 140 درجة.

محافظة الشرقية

قلل محافظ الشرقية، الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة في بعض المراكز وهي: «بلبيس، منيا القمح، غرب الزقازيق، أولاد صقر، أبو كبير، ههيا، أبو حماد، الابراهيمية، العاشر من رمضان»، ليكون 222 درجة بدلاً من 225 درجة، وفصول الخدمات 185 درجة بدلًا من 190 درجة.

محافظة الغربية

جاء تنسيق الثانوية العامة بعد تقليل الحد الأدنى للقبول في محافظة الغربية بأقل 6 درجات ليكون 231 درجة، بدلًا من 237 درجة.

محافظة الدقهلية

قللت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة، وجاء بواقع 237 درجة بدلًا من 243 درجة.

محافظة القاهرة

قررت المحافظة تقليل الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة من 235 درجة إلى 225 درجة.