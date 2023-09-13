افتتاح 29 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة في مختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 83 مليونا و200 ألف جنيه.

اهتمام المحافظة بالشباب من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها

وأوضح محافظ الشرقية، أن ذلك جاء في إطار اهتمام المحافظة بالشباب من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وهي كالتالي:

إنشاء ملعب قانوني لكرة القدم بمركز شباب بني عامر بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب بني عامر بتكلفة مليون جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب أم الزين بتكلفة مليون و300 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب الطيبة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب الغار بتكلفة 500 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب الزنكلون بتكلفة 400 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب الزقازيق بحري بتكلفة 4 ملايين و600 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب المسلمية بتكلفة 500 ألف جنيه.

إنشاء محال تجارية وحمام سباحة بمركز شباب ابو حماد بتكلفة 20 مليون جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب منيا القمح بتكلفة مليون جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز الشباب الإبراهيمية بتكلفة مليون جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب الخضارية بتكلفة 800 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب السدس بتكلفة مليون جنيه.

إقامة العاب ترفيهيه ومطعم وفقاعة احتفالات وكافيتريا بمركز شباب الحسينية بتكلفة 2 مليون و900 ألف جنيه.

إنشاء 3 ملاعب كرة قدم خماسي وكافتيريا ومطعم بمركز الشباب الصالحية بتكلفة 3 ملايين جنيه.

إنشاء ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب القصبي غرب بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.

إنشاء ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب المطاوعة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز الشباب العلاقمة بتكلفة مليون جنيه.

إنشاء ملعب كرة قدم قانوني مركز شباب صبيح بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه.

إنشاء ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب ابو متنا بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب جميزه بني عمرو بتكلفة 4 ملايين جنيه.

إنشاء مبنى إداري بمركز شباب الصانية بتكلفة مليون و400 ألف جنيه.

إنشاء حمام سباحة بمركز شباب ديرب نجم بتكلفة 8 ملايين جنيه.

إنشاء حمام سباحة بنادي ديرب نجم الرياضي بتكلفة 4 ملايين جنيه.

إنشاء مبنى وملعب وسور بمركز شباب البوهة المحطة بتكلفة 4 ملايين و600 ألف جنيه.

إنشاء مبنى إداري بمركز شباب الرباعي بتكلفة 2 مليون جنيه.

إنشاء مبنى وملعب وسور بمركز شباب الأمير بأولاد صقر بتكلفة 5 ملايين جنيه.

إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب الشوبكي بأبو كبير بتكلفة مليون و700 ألف جنيه.

إنشاء مبنى إداري بمركز شباب منية المكرم بفاقوس بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه.