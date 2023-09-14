محافظ الشرقية: افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 56 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 56 مليون و800 ألف جنيه بمركز الإبراهيمية بقطاعات «الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الكهرباء».

المساهمة في التنمية المستدامة

وأوضح محافظ الشرقية أن ذلك جاء ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء» بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

إحلال ملعب مركز شباب الخضاريه

وقال محافظ الشرقية أنه في قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من إحلال ملعب مركز شباب الخضاريه بتكلفة 800 ألف وإحلال ملعب مركز شباب السدس بتكلفة مليون جنيه وإحلال ملعب مركز شباب الابراهيمية بتكلفة مليون جنيه.

وفي قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال انشاء مدرسة الشهيد علي اسماعيل أحمد بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة منشأة التحرير / س بتكلفة 9 مليون جنيه.

وفي قطاع الكهرباء تم الإنتهاء من أعمال موزع جهد متوسط السدس بتكلفة 40 مليون جنيه.