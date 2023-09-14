رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: مصر تهب لمساعدة الأشقاء دون استغاثتهم

قال الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إنّ ما حدث من مصر بخصوص التلبية الفورية دون طلب من المغرب أو ليبيا أمر طبيعي، لأن الأمر لا يحتاج إلى أي استدعاء، حيث تقتضي الشهامة أو المروءة ألا ننتظر الاستغاثة ولكن نتعجل سريعا لإمدادهم بما يريدون وهذا ما حدث من القيادة السياسية.

سليمان: عزاؤنا جميعا أن الضحايا من الشهداء

وأضاف سليمان، خلال حواره عبر قناة إكسترا نيوز: «نشد على أيديهم ونبعث إليهم بخالص العزاء والدعوات وعزاؤنا جميعا أنهم من الشهداء، لأن الشهيد ليس فقط من يستشهد في القتال فقط، والشهداء أصناف وأنواع مختلفة وندعو لهم بالمغفرة والرحمة وأن يكونوا في كنف الله عزل وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان».

دور مصر لا ينحصر في المساعدات المادية فقط

وتابع أن دور مصر لا ينحصر في المساعدات المادية فقط، ولكن يجب أن نشعرهم بأننا نشعر بمشاعرهم ونحس بإحساسهم والوقوف بجانب من أصيبوا بأزمة، وأن نخرجهم مما هم فيه بالمعونة والأشياء المادية والأشياء المعنوية أيضا.