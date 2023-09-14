إجراءات حكومية مهمة بشأن المصريين ضحايا الكارثة الإنسانية في ليبيا والمغرب

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتنسيق والتعاون التام في هذا الشأن، ولا سيما فيما يخص نقل جثامين الضحايا المصريين في ليبيا والمغرب إلى أرض الوطن.

كما وجّه مدبولي، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، بفتح جميع قنوات الاتصال من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ في ظل قيام الحكومة بواجبها في تخفيف المعاناة عن أسر المصريين المقيمين والموجودين على الأراضي الليبية المتضررين من الكارثة الإنسانية التي خلفت ضحايا ومصابين ومفقودين، سيتم فتح قنوات التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أمام هؤلاء الأسر والمواطنين، لتسجيل أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بأحوال أبنائنا المصريين في ليبيا الشقيقة، وخاصة في المناطق التي تأثرت جراء هذه الكارثة «ضحايا، مفقودين، متغيبين، مصابين..» لتوفير البيانات للوزارات والجهات الحكومية المعنية لإعمال شؤونها كل فيما يخصه.

وتابع مدبولي، أنّه سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات الشكاوى والبلاغات للمساهمة في جهود جميع الجهات الحكومية لحصر الموقف، وفقا لمعلومات مدققة قدر الإمكان، إضافة إلى متابعة وتوثيق جهود الجهات المختصة في التعامل مع الشكاوى والبلاغات والطلبات، سواء في مرحلة أعمال الإغاثة وحصر الضحايا والمصابين ونقل ما يمكن إعادتهم لأرض الوطن، أو في مرحلة تقديم خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية لهم وما يتعلق باستخراج الوثائق الرسمية من شهادات وفاة وقرارات علاج للمصابين وغيرها، وكل ما يتعلق بإجراءات صرف التعويضات وأوجه الدعم الأخرى المقدمة لهم من الحكومة.

يذكر أنّ المنظومة تستقبل تلك الشكاوى والطلبات والبلاغات، من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء (16528)، والبوابة الإلكترونية www.shakwa.eg وتطبيق «في خدمتك» على الهاتف المحمول.