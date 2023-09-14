الكاتب جميل عفيفي: مصر تمتلك المركز الأهم للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط

أشاد الكاتب الصحفي جميل عفيفي، بدعم مصر للمغرب وليبيا بعد تعرضهما مؤخرا لزلزال وعاصفة، قائلا إن الدولة المصرية لديها عقيدة ثابتة وهي تقديم جميع الخدمات والمساعدات الممكنة لأي دولة تتعرض لأزمة، مشددًا على أن مصر تقدم كل المساعدات الممكنة بناء على استراتيجية واضحة ومدروسة.

تعامل سريع من الدولة المصرية

وأضاف «عفيفي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تعاملت بسرعة وإعداد كبير وجرى توجيه الأطقم بشكل مدروس ومنظم من أجل عمليات البحث والإنقاذ إلى المغرب وليبيا.

مصر تمتلك مركزا للبحث والإنقاذ الأول في الشرق الأوسط

وتابع، أن مصر تمتلك مركزا للبحث والإنقاذ الأول في الشرق الأوسط والأهم في منطقة البحر المتوسط أيضا، ويقدم كل خدماته في كل الأماكن ويتحرك على نحو سريع جدا لتنفيذ المهم، وهو ما حدث في الأزمة الليبية والتحرك السريع من الدولة المصرية ووصول عناصر وفرق البحث والإنقاذ لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وعمليات إخلاء المصابين المتواجدين في أماكن صعبة حيث كانوا في حاجة إلى احترافية عالية جدا وهو ما تتميز به وقوات البحث والإنقاذ المصرية.