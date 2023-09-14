محافظ الإسكندرية يودع قنصل لبنان بعد انتهاء فترة عمله

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، منير نبيل عانوتي قنصل لبنان بالإسكندرية، وذلك لتوديعه بعد انتهاء فترة عمله، مؤكدا على دوره الفعال في النهوض بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين مصر ولبنان.

إهداء قنصل لبنان درع محافظة الإسكندرية

وقدم المحافظ جزيل الشكر والتقدير إلى قنصل لبنان على دوره المتميز خلال فترة توليه المنصب، وكرمه وأهداه «درع المحافظة»، متمنياً له التوفيق في مهمته المقبلة.

قنصل لبنان يشيد بكرم أهل وشعب الإسكندرية

ومن جانبه؛ أعرب قنصل لبنان عن مدي سعادته عن الفترة التي تواجد فيها بالإسكندرية، وقدم جزيل الشكر لأهل وشعب الإسكندرية، والمحافظ على دعمه وتعاونه الدائم معها في أداء وتسهيل مهام وظيفته طوال فترة إقامته بالإسكندرية، وتمنى له التوفيق في مهمته للنهوض بعروس البحر الأبيض المتوسط.