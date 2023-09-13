محافظ الإسكندرية: إزالة 837 إعلانا مخالفا بأحياء الثغر خلال شهر

شنت الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بأحياء الإسكندرية، وهو ما تبعه إزالة 837 إعلانا مخالفا بأحياء الثغر خلال شهر أغسطس.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، وشنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر وقسم الإعلانات حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء أسفرت عن إزالة 837 إعلانا مخالفا خلال شهر أغسطس واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تكثيف الحملات الدورية والمفاجئة

وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه شدد على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة التي تسيئ للمظهر الحضاري المدينة، وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

الإعلانات المخالفة تمثل خطورة على سلامة المواطن

وتعد تلك الحملات بهدف لإزالة كافة الإعلانات المخالفة التي تسيئ للمظهر الحضاري المدينة، كما أن البعض منها يتم تنفيذه بشكل خاطئ وغير آمن ما يشكل خطورة على حياة المواطنين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع شدة الرياح وسقوط الأمطار في فصلي الخريف والشتاء.