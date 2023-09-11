محافظ الإسكندرية يكرم المتفوقين في المراحل الدراسية المختلفة

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حفل تكريم الطلبة المتفوقين من أبناء المحافظة بمختلف المراحل الدراسية ودبلوم الخط العربي، الذي تنظمه مديرية والتربية والتعليم تحت إشراف الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية بالإسكندرية.

وفي كلمته، أعرب محافظ الإسكندرية، عن حرصه الدائم على دعم ورعاية المتفوقين في المجالات كافة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالنشء وبناء نظام تعليمي يهدف لبناء القدرات المهارية والإبداعية لأبنائنا الطلاب، ضمن إطار مجتمعي متكامل، يعتمد على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات لبناء الجمهورية الجديدة.

النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية

ومن جهته؛ قدّم الدكتور عربي أبوزيد، الشكر للمحافظ لدعمه المستمر في سبيل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية وحرصه الدائم على تكريم أبنائنا الطلاب المتميزين، كما قدم الشكر لأولياء الأمور الذين بذلوا الجهد مع أبنائهم لتحقيق هذا التفوق، وأشاد بدور جميع المؤسسات والجهات ذات الصلة بالعملية التعليمية ومجلس الأمناء ومؤسسات المجتمع المدني لأدائها دورها المتميز في ضوء المسؤوليه المجتمعية.

تكريم أوائل الثانوية العامة

وخلال الحفل، كرم محافظ الإسكندرية، الطالبة الحاصلة علي المركز الأول علي مستوي محافظة الإسكندرية بالثانوية العامة أدبي وأوائل التعليم الفني، وأوائل ذوي الهمم بالمرحلتين الثانوية والإعدادية على مستوى المحافظة، كما تم تكريم 38 طالبا حصلوا على نتيجة 100% في الشهادة الإعدادية و30 طالبا من أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، كما تم تكريم أوائل دبلوم الخط العربي على مستوى الجمهورية ليصل عدد المكرمين لـ92 متفوقا من أبناء الإسكندرية.