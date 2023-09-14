وزيرة الثقافة: أنشطة متبادلة مع الصين لحفظ التراث

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ين يونج، عُمدة بكين، بحضور عاصم حنفي، السفير المصري لدى الصين، ضمن زيارتها إلى الصين للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من «منتدى بكين الثقافي».

تكثيف التعاون المشترك بين مصر والصين

ناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بتكثيف التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات حفظ وحماية التراث الثقافي، وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى مناقشة تنفيذ مجموعة من المشروعات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزيرة الثقافة، إنّ الوزارة الثقافة تتطلع إلى مزيد من التعاون في المجالات الثقافية والإبداعية مع الصين، مؤكدة أنّ المستقبل سيشهد تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية المتبادلة، والتنسيق وتبادل الخبرات والزيارات في مجال حفظ التراث والصناعات الثقافية، الأمر الذي من شأنه تعزيز العلاقات الثقافية الراسخة بين البلدين بما يليق بالحضارتين العريقتين «المصرية والصينية».

من جانبه، رحب عُمدة بكين، بوزيرة الثقافة المصرية، على أرض العاصمة الصينية، مُثمّنًا المشاركة المصرية في المنتدى، والتي تُمثل إضافة حقيقية له، لما تملكه مصر من إرث حضاري وثقافي ضخم يمتدُ لآلاف السنين، مشيرا إلى أنّ العلاقات المصرية الصينية ممتدة وتتجدد باستمرار، والعمل جار على مزيدٍ من المشاريع التي يُمكن من خلالها تكثيف التعاون في مجالات الثقافة والفنون والصناعات الثقافية في البلدين.