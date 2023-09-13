«قصور الثقافة» تطلق الدورة الـ19 لمهرجان مسرح الهواة بروض الفرج غدا

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمهرجان مسرح الهواة، في الثامنة مساء غد الخميس، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتستمر الفعاليات حتى 19 سبتمبر الجاري.

عروض وندوة نقدية ومعرض للحرف والكتب

ويرأس الدورة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وتهدي فعاليتها لاسم الكاتب الكبير يسري الجندي، ويكرم المهرجان عددًا من كبار النجوم الذين قدموا عطاءات فنية في تاريخ مسرحنا المصري، وهم رشوان توفيق، ومنال سلامة، ومفيد شهاب، وعزت زين، وعزة لبيب، وعبد الغني داود، والدكتور صبحي السيد، وضياء عبد الخالق.

ومن الراحلين، سيتم تكريم أحمد حلاوة، الشاعر المسرحي، وعبد العزيز عبد الظاهر، والدكتور علي الراعي، والدكتور كمال عيد، ومحمد أبو العلا السلاموني، ومحمود دياب، ونعيمة عجمي.

وتبدأ فعاليات المهرجان الذي يقام بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بتفقد معرض للحرف التراثية، ثم فعاليات حفل الافتتاح الذي يخرجه الفنان محمد صابر، وتبدأ أولى عروض المهرجان وهو «نوح الحمام»، من تأليف أحمد حسني، وإخراج محمد المالكي، وإنتاج جمعية خدمات الأسرة والمجتمع ببورسعيد، وتعقد بعد نهاية العرض ندوة نقدية لمناقشة فنيات العرض.

فعاليات المهرجان

ويتضمن برنامج فعاليات المهرجان الذي تقدمه الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير رشيدي، في اليوم الثاني، 15 سبتمبر، عرضين هما «سبع ورقات كوتشينة»، من تأليف عيد الحسيني، وإخراج أحمد الغزلاني، ومن إنتاج جمعية رواد ثقافة دمياط، أما العرض الثانى فهو «عيون بهية»، من تأليف بكري عبد الحميد وإخراج عماد عبد العاطي، من إنتاج جمعية آفاق للتدريب والتنمية بالأقصر، وبعد انتهاء العرضين تعقد لجنة نقدية لمناقشتهما.

أما اليوم الثالث فيبدأ بعرض «ضلع مؤنث سالم»، من تأليف وإخراج أحمد رجائي، ومن إنتاج الجمعية المصرية لهواة المسرح، والعرض الثاني هو «القيد»، من تأليف محمد موسى، وإخراج مصطفى إبراهيم، ومن إنتاج جمعية رواد قصر ثقافة قنا.

ويبدأ اليوم الرابع بعرض «قسمة»، من تأليف حسام الدين عبد العزيز وإخراج شريف النوبي، من إنتاج جمعية تنمية المجتمع بنجع الطويل بالطود بالأقصر، والعرض الثاني هو «عباد الشمس»، من تأليف أسامة فرغلي، وإخراج حمدي طلبة، ومن إنتاج مؤسسة «س» للثقافة والإبداع.

واليوم الخامس يبدأ بعرض «صفية»، تأليف بهاء طاهر، وإخراج منال عامر، من إنتاج الجمعية المصرية للتوعية الفنية والثقافية بشبرا.

ويبدأ اليوم السادس بعرض «آخر رايات الأندلس»، من تأليف آلاء كرامة، وإخراج خالد عاطف، من إنتاج جمعية الخدمات للأسرة والمجتمع ببورسعيد، ويليه حفل الختام وإعلان التوصيات والجوائز.