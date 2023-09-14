10 نصائح من «معلومات الوزراء» لترشيد استخدام المياه في الري والزراعة

حدد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 10 نصائح لترشيد استخدام المياه في الري والزراعة، للحفاظ عليها وتحقيق الاستدامة، موضحًا أنّ الزراعة تُعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد، والضامن الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي.

10 نصائح لترشيد استخدام المياه في الري والزراعة

1- تجنب الري في أوقات الظهيرة، ويفضل الري في الصباح الباكر أو المساء، للحد من تبخر المياه وحفاظًا على المحصول.

2- تسوية الأرض الزراعية واستخدام الأسمدة العضوية لتحسين خواص التربة وتعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالمياه.

3- يجب استخدام النظم الحديثة للري والمناسبة للمحصول المنزرع، بدلًا من استخدام الري بالغمر الذي يهدر المياه.

4- اتبع التوصيات من وزارة الزراعة في اختيار أصناف المحاصيل قليلة استهلاك المياه والمقاومة للتقلبات الجوية.

5- يجب التأكد من غلق مصدر المياه بإحكام بعد الانتهاء من عملية الري.

الصيانة وتنظيف الحقل واستخدم مصدات الرياح

6- عمل صيانة دورية لطلمبات المياة وشبكات الري، لتقليل إهدار كميات المياه.

7- يجب تنظيف الحقل من الحشائش والنباتات الغريبة، وتغطية سطح التربة بمادة تقلل من فقد المياه منها، «مثل المواد البلاستيكية أو بقايا النباتات والعشب».

8- استخدم مصدات الرياح لتجنب التأثير على المحصول واستخدم البيوت المحمية «الصوب الزراعية».

9- استخدم نظم الري الذكي التي تحتوي على أجهزة قياس رطوبة التربة، لتحديد مواعيد الري وكميات المياه.

10 يجب الحفاظ على مياه النيل من التلوث والهدر، واستخدام نوعية جيدة من الأسمدة العضوية، وذلك لتيسير عملية معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها مره أخرى.