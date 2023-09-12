«الري»: استقرار الأحوال الجوية في مطروح بعد توقف الأمطار

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، لاستعراض موقف العاصفة دانيال وتأثيرها على محافظة مطروح، لافتا إلى استقرار الأحوال الجوية وتوقف الأمطار اليوم الثلاثاء، على مدن ومراكز مطروح، بعد هطول أمطار متقطعة أمس على بعض المناطق بمدينتى مرسى مطروح والسلوم، لم يتكون عنها أي سيول أو أضرار نظرا للطبيعة المستوية للمناطق التي هطلت عليها الأمطار.

وأوضح سويلم، أنّ هناك تجمعات محدودة للمياه ببعض المساحات المفتوحة والمنخفضة وداخل بعض شوارع مدينة مرسى مطروح - تم التعامل معها بمعرفة مجلس المدينة -، ولم يقم سد أبو اسماعيل بمدينة مرسى مطروح بحجز أي كميات من المياه أمامه قياسا بكميات الأمطار الواردة، وجميع أعمال الحماية من السيول بمحافظة مطروح بحالة فنية جيدة.

تنفيذ عملية إنشاء سد وادي أبو أسماعيل

وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول بمحافظة مطروح، أوضح الدكتور سويلم، أنّه تم مؤخرا تنفيذ عملية إنشاء سد وادي أبو أسماعيل (وادي الشقوق) والذي يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول، وهي عبارة عن إنشاء سد ركامي بارتفاع 6 أمتار وعرض (54) متر من أسفل و(5) أمتار من أعلى، كما تم نهو إنشاء 100 بئر نشو (رومانى) بسعة (150-200 متر مكعب/ بئر) بمشاركة المواطنين أنفسهم في تحديد مواقع هذه الآبار وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة.

رفع درجة الإستعداد بواحة سيوة وخاصة فى بركة بهى الدين

وعلى صعيد آخر، جرى رفع درجة الاستعداد بواحة سيوة وخاصة في بركة بهي الدين، في ضوء ما أسفرت عنه العاصفة الترابية من نشاط ملحوظ في حركة الأمواج بالبركة، لتصل إلى ما يزيد عن 1.50 متر، حيث دفعت أجهزة الوزارة المعنية في الواحة بالمعدات والتشوينات اللازمة للتعامل مع أي أحداث طارئة، بالتزامن مع الأعمال العاجلة التي تنفذها الوزارة حاليا.