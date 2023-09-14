على طريقة «الدواء فيه سم قاتل».. البحث عن بريطانيين تناولوا طعاما مسموما

على غرار أحداث فيلم «حياة أو موت»، وعبارة «الدواء فيه سم قاتل» التي تسببت في شهرته، خاض عدد من مسؤولي الصحة في بريطانيا، رحلة بحث عن أشخاص، تناولوا طعامًا مسممًا داخل أحد المطاعم الشهيرة.

وفاة امرأة بعد تناول الطعام في المطعم

ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، أن التقارير أفادت بوفاة امرأة إثر إصابتها بالتسمم الغذائي، بعد زعمها تناول سمك السردين داخل أحد المطاعم، بينما يوجد نحو 12 آخرين في المستشفى.

وتوفيت المرأة البالغة من العمر 32 عامًا في باريس، اليوم الخميس، بعد تناول الطعام داخل أحد مطاعم العاصمة الفرنسية، يوم الأحد الماضي.

البحث عن مصابين في بريطانيا

بخلاف المرأة الفرنسية التي لقيت مصرعها، تم إسعاف شخص آخر أيرلندي الجنسية تناول العشاء في المطعم ذاته، بالإضافة إلى مواطنين أمريكيين وكنديين وألمان وحوالي 7 أشخاص في العناية المركزة، لذا يحاول مسؤولو الصحة في بريطانيا، البحث عن أي مواطنين ينتمون إليهم قد تناولوا الطعام في المكان ذاته بالعاصمة باريس، ومن ثم عادوا إلى بلادهم دون علمهم بإصابتهم بالتسمم الغذائي.

واضحت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، أنه تم إخطارها بعدد صغير من المواطنين البريطانيين، الذين تناولوا الطعام في المطعم ذاته خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت الوكالة أن الأفراد الذين حددتهم السلطات الفرنسية، وعادوا إلى بريطانيا يتلقون رعاية طبية عاجلة في الوقت الحالي، مضيفة أنه قد يكون هناك مزيد من الأشخاص داخل المملكة، قد تناولوا الطعام في المطعم ولم تتمكن السلطات الفرنسية من تعقبهم، لذا تسعى جميع المحاولات للوصول إليهم في الوقت المناسب.

وأشارت السلطات الصحية الفرنسية، إلى أنه تم حث جميع المواطنين في أرضيها على طلب المساعدة الطبية الفورية، إذا تناولوا الطعام في ذلك المطعم في الفترة بين 4 و10 سبتمبر الجاري، حتى لو ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

أعراض التسمم الغذائي

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ومنظمة الصحة العالمية، فإن التسمم الغذائي هو حالة نادرة، تحدث في أوقات قليلة، لكنها تهدد الحياة، وتسببها السموم التي تنتجها بكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم.

وتتمثل أعراض التسمم الغذائي في كل من:

- القيء.

- تقلصات المعدة.

- الجفون المتدلية.

- عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

- ضعف عضلات الوجه.

- صعوبة في البلع.

- الهمهمة بكلام غير واضح.

- صعوبات في التنفس.

علاج التسمم الغذائي

يتطلب التسمم الغذائي سرعة تلقي العلاج في المستشفى، حيث يتم العلاج اعتمادًا على نوع التسمم الغذائي، ويتضمن ذلك تحييد السموم عن طريق حقن مضادات السموم الخاصة أو الأجسام المضادة أو دعم وظائف الجسم.