استشاري مناعة: النوروفيروس أحد أنواع التسمم الغذائي.. وفترة حضانته قصيرة

قال الدكتور أشرف عقبة، استشاري أمراض المناعة، إن النوروفيروس يعد أحد أنواع التسمم الغذائي الفيروسي، فإذا أعد الطعام شخص لديه الفيروس وانتقل للطعام، يصاب كل الأفراد الذين سيتناولون هذا الطعام، وسيصيبهم أعراض الإصابة النوروفيروس كالغسيان والألم العضلي، مشيرًا إلى أن فترة حضانة الفيروس قصيرة جدًا، إذ تبدأ الأعراض في الظهور خلال الفترة من 12 إلى 48 ساعة.

النوروفيروس ينتقل للإنسان عن طريق الطعام

وأضاف «عقبة» في حوار مع الإعلاميين باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن الإصابة بالنوروفيروس ينتقل عن طريق الملامسة لمحتوى غذائي، لافتا إلى أن الفيروس ينتقل من خلال تناول الأغذية المصابة بالفيروس كالخضار والفاكهة والمحار، مشددًا على ضرورة حماية الأطفال من الإصابة بهذا الفيروس خاصة الرضع، إذ أن مناعتهم تكون ضعيفة ويؤدي الفيروس لإصابتهم بنزلات معوية شديدة.

كيفية القضاء على الفيروس بالأطعمة

وأكد استشاري أمراض المناعة على ضرورة تعرض الطعام لدرجات حرارة عالية أعلى من 100 درجة مئوية، للتخلص من الفيروس، مشددًا على ضرورة التخلص من أي أغذية مصابة بهذا الفيروس على الفور، وبصورة أمنة، كي لا يسبب العدوى للآخرين، لافتًا إلى أنه ينتشر بصورة أكبر في فصل الشتاء وتصيب الأعمار كافة، وأن مرحلة العدوى تمتد من يومين إلى 3 أيام بمعظم الحالات، ويظل الشخص المصاب ناقل للفيروس حتى أسبوع بعد شفائه.