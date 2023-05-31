«الصحة» تقدم 7 نصائح للحجاج لتجنب التسمم الغذائي.. عدم تخزين الطعام

ينتظر الكثيرون من حجاح بيت الله الحرام موسم الحج بكل لهفة واشتياق، ومع اقتراب موعد قدومه، قدمت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح لحماية الحجاج من التعرض للإصابة بالتسمم الغذائي وكان منها الحرص على تنظيف أدوات الطعام جيدا.

نصائح لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي

ومن النصائح التي قدمتها وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لحجاج بيت الله الحرام من أجل تجنب الإصابة بالتسمم الغذائي؛ غسل الفواكه والخضراوات قبل أكلها جيدا، وتجنب تخزين الطعام المطبوخ لفترات طويلة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من ترك الطعام مكشوفا، ما قد يعرضه للتلوث والحشرات، وأيضا يجب على الحجاج التخلص من الطعام عند الشك في سلامته من ناحية تغيير الطعم واللون والرائحة وأيضا يفضل حفظ الطعام في الثلاجة أو تحضير ما يكفي للوجبة الواحدة.

أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي

هناك العديد من الأعراض التي قد تدل على الإصابة بالتسمم الغذائي وذلك بحسب ما ذكره الدكتور «محمد الحوفي» خبير التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» والتي منها تقلصات في المعدة وإسهال مائي، وأيضا الشعور بالدوار ورؤية ضبابية والشعور بالإعياء عموما والتعب والقشعريرة وأيضا ارتفاع درجة الحرارة والصداع.

وتختلف الأعراض باختلاف سبب المرض؛ إذ تبدأ في غضون ساعات أو بضع أسابيع، وذلك بحسب وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أنه إذا شعر الشخص بأي أعراض مرضية يجب استشارة البعثة الطبية على الفور.

كشفت وزارة الصحة والسكان أن البعثة الطبية ستكون موجودة داخل مقار سكن الحجاج المصريين، ومكونة من 75 طبيبا في مختلف التخصصات، وتشمل ما يقرب من 30 عيادة، كما أنها طلبت من الحجاج المصريين ضرورة الالتزام بالوقوف في أماكن جيدة التهوية، لافتة إلى أهمية البعد عن الشمس قدر الإمكان.