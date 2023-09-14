«القومي للمرأة» يعقد اجتماعه الدوري ويناقش خطة عمله المستقبلية

ناقش المجلس القومي للمرأة، في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي، جهود المجلس خلال الفترة الماضية، وخطته المستقبلية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى زيارة وفد مجموعة مؤسسة كرامة والتي تضم أكثر من 77 مؤسسة نسائية سودانية للمجلس، بهدف الخروج بورقة عمل تتضمن العقبات والمشاكل التي تواجه المرأة السودانية وجدول زمني للعمل على حلها.

38 مشغلا ووحدة إنتاجية

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى التقدم المحرز في المشاغل والوحدات الإنتاجية الخاصة بالمجلس، إذ بلغ عددهم 38 مشغلًا ووحدة إنتاجية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة أن المجلس يعمل على تنمية قدرات السيدات في كافة المحافظات على العديد من الحرف والصناعات ومنها إنتاج الحقائب المدرسية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد لتوزيعها على المستفيدات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، علاوة على حقائب نورة لتوزيعها على الفتيات الملتحقات ببرنامج نورة.

حملة الـ16 يوما

كما ناقش الاجتماع استعدادات لجان المجلس القومي للمرأة لحملة الـ16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة المزمع عقدها خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

كما تضمن الاجتماع تقديم خالص التهاني إلى السفيرة ندى دراز عضوة المجلس لاعتمادها في منصب القنصل العام لمصر لدى شيكاغو ضمن الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام 2023.