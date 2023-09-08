«القومي للمرأة» يواصل حملة طرق الأبواب «بلدي أمانة» في 4 محافظات

يواصل المجلس القومي للمرأة، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة» التي استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال، بقرى وأحياء مراكز محافظات الشرقية، السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد على التوازي.

دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية

وأوضح المجلس، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوي لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

حملة طرق الأبواب

الجدير بالذكر، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب بلدي أمانة بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، ويتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.