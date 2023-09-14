حملات لإزالة الإشغالات بحي المنتزة أول في الإسكندرية

قال اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة أول، لـ«الوطن» إنه تم التشديد على إزالة الإشغالات والتصدي بكل حزم لظاهرة الاستحواذ على الأرصفة، والتفتيش على المحال التجارية لعدم الغلق في المواعيد المحددة للفتح، وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل قوة وعدم السماح لأي مخالف بالتعدي على حق الطريق العام، باعتباره ملكا لجميع المواطنين، ومن غير المنطقي احتلال الأرصفة والطريق من الباعة الجائلين، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

حملة لإزالة الإشغالات

وأشار اللواء سحلول، إلى أن إدارة إشغال الطريق، بالتنسيق مع شرطه مرافق منتزة أول بقيادة النقيب إبراهيم عبدالمطلب، شنت حملة لإعادة الانضباط وتيسير حركة المارة والمركبات، استهدفت إزالة الإشغالات بشوارع «المستجد، القاهرة، مصطفى كامل، محمد نجيب، مسجد سيدى بشر، 30 مع 45، عمرو بن عبدالعزيز، جمال عبد الناصر، عزبة المهاجرين».

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 199 حالة إشغال متنوعة ومتابعة قرار غلق المحال التجارية في موعدها، وتستمر الجهود المبذولة لفرض الانضباط والحد من فرش الأرصفة.

حملات لفرض الانضباط بالشارع

وأكد رئيس حي المنتزة أول، أن الحملات مستمرة مسائية وصباحية لفرض الانضباط بالشارع بقوة القانون لتحقيق أمن المواطن، وتسهيل حركة السيارات.