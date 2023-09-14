مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «مطروح- الإسكندرية»

لقي شاب مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص أخرين، بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي جامبو ونقل، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي أمام كوبري المطار بالضبعة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وأخطرت شرطة تأمين الطريق، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل، اليوم الخميس، مستشفى الضبعة المركزي، مصابي حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية مطروح الدولي، وهم: «محمد سالم العروي 35 سنة من الضبعة، جثة هامدة، علي مفتاح إسماعيل 18 سنة من الضبعة، يعاني من كدمات متفرقة بالجسم، وعبدالناصر هلال غالب 33 سنة من غزالة، يعاني من جرح بالساعد الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الكريم هلال غالب 35 سنة من غزالة بالضبعة، يعاني من كدمات بالصدر والساعد الأيسر»، وجارِ تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، كما جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية، إلى موقع الحادث وجارِ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.