استشاري غدد صماء: سكري الأطفال ناتج عن خلل في المناعة

قالت الدكتورة رشا العدوي، استشاري الأطفال ومتخصصة في أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال، إن سكر الأطفال مرض مناعي، سببه خلل مناعة، فالجسم يتعرف على الخلايا الموجودة في البنكرياس على أنها جسم غريب، ويبدأ جسم الإنسان فى مهاجمة نفسه، حتى يدمر الخلايا المنتجة للأنسولين، ومن هنا يصاب الطفل بالسكر من النوع الأول.

أمراض الغدد الصماء

وتابعت استشاري الأطفال، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس» اليوم الخميس: لا يوجد حتى الآن سبب واضح لهذا الخلل، سواء سوء تغذية أو وجود سمنة أو تناول كميات كبيرة من السكريات.

علاقة كورونا بمرض سكر الأطفال

واستكملت استشاري الأطفال: هناك عدة فيروسات، يصاب بها الطفل، تحدث بعدها الإصابة بالسكري من النوع الأول بنسبة 50%، وعلى رأس هذه الفيروسات «كورونا».